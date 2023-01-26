رومانيا.. أول تعليق من أندرو تيت بعد تفتيش السلطات أجهزته الإلكترونية

بوخاريست، رومانيا (CNN)—أعلن نجم الانترنت المثير للجدل، أندرو تيت وشقيقه تريستان تيت براءتهما، الأربعاء، بعد أن تم نقلهما إلى السلطات الرومانية للاستجواب وتفتيش الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهما.

وقال أندرو تيت بعد استجوابه من قبل مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا أو ما يُعرف بـ"DIICOT" إنه: "لا يوجد دليل في ملفي لأنني لم أرتكب أي خطأ.. الجميع يعرف أنني بريء".

ووفقًا لمحامي الأخوين تيت، استولت DIICOT أيضًا على أجهزتهما الإلكترونية لتحليل البيانات.

وقال إيوان غليجا، أحد محامي الأخوين تيت، في تصريحات للإعلام: "نحن مقتنعون بأن الأدلة لصالح موكلينا، وبشكل قاطع ليست ضدهم".