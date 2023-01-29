لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رضخ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للضغوط بإقالته، الأحد، رئيس حزب المحافظين نديم الزهاوي، الذي واجه انتقادات بشأن ترتيباته الضريبية الشخصية.

أمر سوناك مستشاره الأخلاقي الأسبوع الماضي بالتحقيق مع الزهاوي بعد مزاعم بأنه دفع غرامة كجزء من تسوية بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني (5.96 مليون دولار) مع مسؤولي الضرائب. وزُعم أن الزهاوي لم يعلن خلافه مع سلطات الضرائب.

عُين الزهاوي وزيرًا للخزانة - وزيرًا للمالية - من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في يوليو/ تموز من العام الماضي. وظل في مجلس الوزراء في عهد خليفة جونسون ليز تروس وخليفتها سوناك، الذي جعله رئيسًا للحزب.

وفي رسالة إلى الزهاوي، قال سوناك بعد انتهاء التحقيق إنه "من الواضح أن هناك خرقًا خطيرًا للقانون الوزاري"، وأنه "نتيجة لذلك، أبلغتك بقراري بعزلك من منصبك في حكومة جلالة الملك".

صدمت التقارير عن تسوية الزهاوي بملايين الجنيهات مع مسؤولي الضرائب البريطانيين، الذين يكافح الكثير منهم من أجل البقاء وسط أزمة غلاء المعيشة.

وقال حزب العمال المعارض إن سوناك، الذي تولى منصبه متعهداً "بالنزاهة والمهنية والمساءلة على كل المستويات"، كان ينبغي أن يرفض الزهاوي عندما تم الإبلاغ عن الادعاءات للمرة الأولى هذا الشهر، بدلاً من محاولة كسب الوقت من خلال بدء تحقيق.

وقالت كبيرة المشرعين من حزب العمال بريدجيت فيليبسون لشبكة سكاي نيوز إن الفضيحة كشفت سوناك كقائد "ضعيف".

وتابعت: "رائحة الفساد الكريهة ما زالت معلقة حول حزب المحافظين".

كما تم فحص سوناك نفسه بسبب الترتيبات الضريبية لزوجته أكشاتا مورتي، ابنة ملياردير هندي. في العام الماضي، ظهر سوناك ومورتي في قائمة "صنداي تايمز ريتش" لأغنى 250 شخصًا في المملكة المتحدة - قدرت الصحيفة صافي ثروتهما المشتركة بمبلغ 730 مليون جنيه إسترليني (826 مليون دولار).

اتضح العام الماضي أن مورتي كانت تتمتع بوضع "غير موطن" في المملكة المتحدة، مما يعني أنها يمكن أن تتجنب قانونًا دفع ضرائب المملكة المتحدة على أرباحها الأجنبية من مجموعة أعمال عائلتها Infosys.

في الأسبوع الماضي، اعتذر عن تلقيه غرامة ثانية من الشرطة، لفشله في ارتداء حزام الأمان أثناء ركوبه في سيارة. بينما كان المستشار سوناك، تم تغريمه من قبل الشرطة مع جونسون لحضوره حفلات كسر الإغلاق التي أقيمت في مقر حكومة المملكة المتحدة.

ورد الزهاوي على إقالته في رسالة نُشرت الأحد، بأنه كان امتيازًا في حياته للعمل في حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة. ولم يشر صراحة إلى نتائج التحقيق الأخلاقي في شؤونه الضريبية.

وقال: "وصلت إلى هذا البلد هربًا من الاضطهاد ولا أتحدث الإنجليزية. هنا، قمت ببناء مشروع تجاري ناجح وعملت في بعض أعلى المكاتب الحكومية. أعتقد أنه لن تكون قصتي ممكنة في أي بلد آخر على وجه الأرض".

ولد الزهاوي في العراق لأبوين كرديين وجاء إلى المملكة المتحدة عندما كان طفلًا، عندما فرت عائلته من نظام صدام حسين. يُعتقد أنه أحد أغنى السياسيين في مجلس العموم، وساعد في تأسيس شركة YouGov للاستطلاعات.