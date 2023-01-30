الكرملين يرد على حديث جونسون حول تهديد بوتين له.. هذا ما قاله بيسكوف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- زعم الكرملين، الإثنين، أن ادعاء رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بصاروخ في مكالمة هاتفية قبل غزو روسيا لأوكرانيا بأنه "كذب".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في اتصاله الاعتيادي: "ما قاله السيد جونسون ليس صحيحا، وبدقة أكثر، هو مجرد كذب"، حسب قوله.

وأضاف بيسكوف أنه على علم بما تم مناقشته لكنه شدد على أنه "لم تكن هناك تهديدات صاروخية" خلال تلك المحادثة.

ووفقًا لبيسكوف: "تحدث بوتين عن التحديات الأمنية التي تواجه الاتحاد الروسي، وأشار إلى أنه في حالة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فإن نشر صواريخ حلف شمال الأطلسي أو صواريخ أمريكية محتملة بالقرب من حدودنا يعني أن أي صاروخ سيصل إلى موسكو في غضون دقائق".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين قائلا: "إذا فُهمت هذه الفقرة بهذه الطريقة، فإن الأمر مريب للغاية"، حسب قوله.

وفي مقابلة مع BBC، كان جونسون قال إن بوتين هدده بصاروخ "سيستغرق دقيقة واحدة فقط"، وتم إصدار الحوار المزعوم بينهما كمقدمة للفيلم الوثائقي "بوتين ضد الغرب" لـBBC.