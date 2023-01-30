بوريس جونسون: بوتين هددني بـ"صاروخ" في مكالمة قبل اجتياح أوكرانيا

بوريس جونسون يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي.. ومنطقتان تشهدان اقتتالًا كبيرًا مع الروس

بعد فترة حكم مليئة بالفضائح.. نظرة إلى مسيرة بوريس جونسون المهنية كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة

لندن، بريطانيا (CNN) – ذكر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدده بـ"صاروخ" خلال اتصال هاتفي سبق الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما قال لقناة "BBC" البريطانية في مقابلة مصورة.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوتين من أن اجتياح أوكرانيا سيقود إلى عقوبات غربية على موسكو ووجود أكبر لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا، خلال اتصال هاتفي أجراه معه في فبراير/شباط من عام 2022.

وقال جونسون: "قال لي بوتين: بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم للناتو في القريب العاجل، وقال باللغة الإنجليزية: في القريب العاجل. ما هو القريب العاجل؟، وأجبت: حسنا، لن تنضم للناتو في المستقبل المنظور، تعلم ذلك جيدا".

وأردف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قائلا: "لقد هددني قائلا: أنت تعلم يا بوريس أنني لا أريد أن أتسبب بأذيتك، لكن الأمر سيستغرق دقيقة واحدة بصاروخ، أو ما شابه، مثلما تعلم".

وأضاف جونسون: "أعتقد أنه من النبرة الهادئة التي كان يتعامل معها... كان يلعب فقط على محاولاتي لدفعه نحو التفاوض"، حسب قوله.

ونشرت هذه التفاصيل كملخص بسيط للوثائقي الذي تعده BBC، "بوتين ضد الغرب"، والذي يسلط الضوء على محادثات بوتين مع زعماء العالم.

ولم يُعلق بوتين أو الكرملين بشكل فوري على التهديد المزعوم.