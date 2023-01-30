نشر الاثنين ، 30 يناير / كانون الثاني 2023

شاهد.. كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفر تفجير انتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، الاثنين، عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين، بحسب ما أعلن محمد إعجاز خان، قائد شرطة بيشاور.

ويقع المسجد داخل خطوط شرطة المدينة ويحضره في الغالب المسؤولون عن إنفاذ القانون وقوات الشرطة، ووقع الانفجار خلال أداء صلاة العصر.

وكان محمد إعجاز خان أفاد في تصريحات سابقة بوقوع 17 قتيلا و83 جريحا في الانفجار.

ومن جانبه، دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة "التفجير الانتحاري" الذي وقع داخل مسجد في مدينة بيشاور. وقال شريف في بيان إن "القتل الوحشي للمسلمين الذين يسجدون لله مخالف لتعاليم القرآن"، مضيفًا أن "استهداف بيت الله دليل على أن المهاجمين لا علاقة لهم بالإسلام".

وأضاف: "الإرهابيين يريدون إثارة الخوف من خلال استهداف أولئك الذين يؤدون واجب الدفاع عن باكستان"، محذرا من أن "أولئك الذين يقاتلون ضد باكستان سيتم محوهم".

وفي تصريح لشبكة CNN، قال قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان إن الانفجار كان "على الأرجح هجومًا انتحاريا".

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الانفجار قائلاً في تغريدة على تويتر: "من الضروري تحسين جمع المعلومات الاستخبارية لدينا وتجهيز قوات الشرطة لدينا بشكل صحيح لمكافحة التهديد المتزايد للإرهاب".

وأظهرت صور للحادث انهيار جزء من سقف المسجد بسبب قوة الانفجار، وسط حالة من الصدمة بين المصلين الناجين من التفجير.