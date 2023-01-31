الكرملين: تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى مشاركة الناتو في الصراع

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، إنه "من الصعب الحديث عن آفاق الحوار مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث لا توجد حاليا اتصالات جوهرية بين روسيا والتحالف".

وأضاف بيسكوف، للصحفيين: "فيما يتعلق بالاتصالات مع حلف شمال الاطلسي لا توجد مثل هذه الاتصالات، أنتم تعلمون أن الناتو أوقف أي اتصالات جوهرية مع بلدنا، لذلك من الصعب جدا في الوقت الحالي الحديث عن مثل هذه الاتصالات".

وعلق على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، قائلا إن الوضع "يشبه الطريق المسدود، ويؤدي إلى مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع لكنها ليست قادرة ولن تغير مجرى الأحداث"، و أضاف أن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر"، في إشارة إلى غزو أوكرانيا.