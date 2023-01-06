الناتو: التقليل من شأن روسيا "خطر" رغم خسائرها "الفادحة" في أوكرانيا

(CNN)-- حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، من "خطر التقليل من شأن روسيا خلال الحرب العدوانية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ في كلمة ألقاها في مؤتمر بالعاصمة النرويجية أوسلو: "القوات الأوكرانية ألحقت خسائر فادحة بروسيا لكن الروس أبدوا مرة أخرى استعدادهم لتحمل مخاطر كبيرة وخسائر بشرية كبيرة، لقد حشدوا بالفعل 200 ألف جندي إضافي".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نعلم أنه يمكنهم الحصول على الكثير من العتاد الجديد، وربما الأهم من ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن طموحات روسيا قد تغيرت "، وحذر ستولتنبرغ من "خطر التقليل من شأن روسيا".