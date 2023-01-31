دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد الصحفي المخضرم بوب وودوارد بسبب "انتهاكات" حقوق الملكية، مدعيا أن وودوارد استغل تسجيلا صوتيا له من مقابلاته معه دون موافقته.

وأجرى وودوارد عدة مقابلات مع ترامب من أجل كتابه "الغضب" Rage، وهو الكتاب الثاني للمؤلف عن الرئيس السابق الذي تم طرحه في المكتبات في سبتمبر/أيلول 2020.

وفي وقت لاحق، أصدر وودوارد "أشرطة ترامب" The TrumpTapes، وهو كتاب صوتي يضم 8 ساعات من التسجيلات الخام للمقابلات مع ترامب يتخللها تعليق المؤلف.

وعرض الكتاب الصوتي للبيع في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، ويحتوي على 20 مقابلة أجراها وودوارد مع ترامب، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020، بما في ذلك المقابلات الخاصة بكتابه "الغضب".

وزعم ترامب، في الدعوى المرفوعة، في المنطقة الشمالية بولاية فلوريدا، أنه لم يمنح وودوارد الإذن بالإفراج عن المقابلات المسجلة.

وأضافت الدعوى: "أخبر الرئيس ترامب وودوارد عدة مرات، أن المقابلات كان من المقرر أن يستخدمها وودوارد فقط، لغرض وحيد هو اقتباس كلام الرئيس ترامب بدقة من أجل كتاب (الغضب)، وليس لأي غرض آخر، بما في ذلك توفير، أو تسويق أو بيع المقابلات للجمهور أو الصحافة أو وسائل الإعلام، بأي طريقة أو أي شكل".

ويسعى ترامب الذي رفع دعوى قضائية أيضا ضد الناشر Simon & Schuster والشركة الأم Paramount، إلى الحصول على تعويضات تقدر بنحو 50 مليون دولار.

وتزعم الدعوى أن الصوت كان "مادة محمية، تخضع لقيود مختلفة على الاستخدام والنشر والتوزيع".

وللرئيس السابق تاريخ طويل في رفع دعاوى قضائية يتم رفضها في النهاية من المحكمة.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني، حكم قاضٍ فيدرالي بأن يتحمل ترامب ومحاميه ما يقرب من مليون دولار، بسبب دعوى قضائية رفعها ترامب ضد المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون والعديد من الأشخاص الآخرين، زعم فيها أنهم تآمروا ضده في الحملة الانتخابية عام 2016.

وفي هذه القضية، كتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونالد ميدلبروكس من المنطقة الجنوبية بفلوريدا أن ترامب أظهر "شكلا من إساءة استخدام المحاكم لخدمة أغراض سياسية"، ضمن العديد من الدعاوى القضائية الفاشلة الأخرى التي رفعها ترامب في السنوات الأخيرة.

كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد العديد من الشركات الإعلامية، بما في ذلك CNN، بسبب تقارير اعتبرها غير ملائمة وغير مهنية.

وفي الدعوى التي رفعها ضد وودوارد، زعم ترامب أن المؤلف "قرر استغلال صوت الرئيس ترامب وانتزاعه والاستفادة منه من خلال إصدار التسجيلات الصوتية للمقابلات الشخصية"، لأن "صوت الرئيس ترامب هو أحد أكثر الأصوات شهرة في العالم".

ولم يرد كل من ممثل وودوارد والمتحدث باسم Simon & Schuster على الفور على طلب CNN للتعليق.