زيلينسكي: سنُوقف الروس تدريجيا ثم نشن هجومنا الكبير

(CNN)-- دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، حلفاء بلاده إلى "اتخاذ القرارات القوية في الوقت المناسب".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن: "ليس هناك وقت للاستمرار في التفكير، نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات، والقضية الأساسية هي الكفاءة."

وأضاف: "من المهم أن تكون القرارات القوية في الوقت المناسب"، وذكر أن أوكرانيا "شاركت جميع المعلومات الاستخباراتية التي نحصل عليها مع الشركاء، ولا يمكن أن تكون هناك أسرار".

وشكر الدنمارك على تبرعها بمدافع هاوتزر قيصر، وقال إنه "واثق من أن الهجوم الروسي لن يكون له نتيجة إيجابية، أنا واثق من جيشنا، أعتقد أننا سنوقف بشكل تدريجي الروس، ونقاتلهم وسنستعد لهجومنا المضاد الكبير".