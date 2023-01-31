لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال يوري إحنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إنه إذا حصلت روسيا على صواريخ باليستية إيرانية لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، فإنها لا تملك الوسائل للدفاع ضدها.

وأضاف المتحدث، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين: "لا تزال روسيا على استعداد لاستقبال طائرات بدون طيار وصواريخ فاتح وذوالفقار من إيران. هذه صواريخ باليستية".

اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت إيران تستعد لإرسال حوالي 1000 سلاح إضافي، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض - أرض والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية، إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون من دولة غربية تراقب عن كثب أسلحة إيران لشبكة CNN في ذلك الوقت.

ونقلت وكالة رويترز في أكتوبر/ تشرين الأول عن مسؤولين ودبلوماسيين إيرانيين قولهم إن طهران وعدت بتزويد روسيا بتلك الأسلحة. وقال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين الذي تم إطلاعه على الرحلة لرويترز "الروس طلبوا المزيد من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية بدقة محسنة وخاصة عائلة صواريخ فتح وذو الفقار".

اعترفت الحكومة الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني بأنها أرسلت عددًا محدودًا من الطائرات بدون طيار إلى روسيا في الأشهر التي سبقت بدء غزوها لأوكرانيا، لكنها نفت إمدادها بمعدات عسكرية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقال إحنات، الاثنين، إنه من أجل "هزيمة التهديدات الباليستية"، كانت أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي مثل أحدث جيل أمريكي باتريوت PAC-3، و SAMP / T فرنسي الصنع (Sol-Air Moyenne Portée / Terrestre).

لم تعلن الولايات المتحدة عن تفاصيل حول نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي تخطط لتزويد أوكرانيا به. وتم تعيين الجنود الأوكرانيين في وقت سابق من هذا الشهر لبدء التدريب على نظام صواريخ باتريوت.