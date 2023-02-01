بريطانيا تعترض على إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا وتوضح السبب

(CNN)-- قالت بريطانيا، يوم الثلاثاء، إنها تعتقد أنه من "غير العملي" إرسال طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا.

وصرح متحدث باسم داونينغ ستريت، للصحفيين، بأن الطائرات المقاتلة "متطورة للغاية وتستغرق شهورا لتعلم كيفية استخدامها"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "يعتقد أنه من غير العملي إرسال تلك الطائرات إلى أوكرانيا".

وتأتي التصريحات في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الأوكرانيون الضغط على حلفائهم الغربيين للحصول على مزيد من الموارد.

وقال المتحدث إن المملكة المتحدة ملتزمة بمواصلة "المناقشة مع حلفائنا حول ما نعتقد أنه النهج الصحيح" عندما يتعلق الأمر بمساعدة أوكرانيا.

في غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إنه على الرغم من أن فرنسا لم تتلق أي طلب من أوكرانيا لإرسال طائرات مقاتلة فإن ذلك "أمر غير مستبعد من حيث المبدأ".

وفي الولايات المتحدة، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بكلمة "لا"، عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان سيرسل طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.

واستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أيضا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وفقا لمقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، يوم الجمعة، وقال: "هذا غير وارد".