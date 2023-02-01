دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد ساعات من وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بإصلاحات جديدة"، أجرت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، سلسلة من عمليات البحث لمكافحة الفساد في أنحاء البلاد، بما في ذلك البحث المتعلق بتحطم مروحية الشهر الماضي، والتي قتل فيها وزير الداخلية.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية الأوكراني، ديفيد أراخاميا، إنه تم إجراء عمليات بحث عن ممتلكات لوزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، ورجل الأعمال إيهور كولومويسكي والسياسي الأوكراني فاديم ستولار.

وأضاف أيضا أنه تم اتخاذ "سلسلة كاملة من إجراءات التحقيق السرية"، بالإضافة إلى إجراءات ضد إدارات الجمارك والضرائب والدفاع.

وتحاول CNN الوصول إلى كولومويسكي وستولار للتعليق. وقالت صحيفة "أوكرانسكا برافدا" الأوكرانية، إن كولومويسكي لم يستجب لطلبات الرد.

ومن جانبه، قال أفاكوف على قناته على تلغرام، إن البحث عن ممتلكاته كوزير سابق للداخلية مرتبط بالتحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا، من بينهم وزير الداخلية آنذاك دينيس موناستيرسكي.

وكان أفاكوف وزيرا للداخلية عندما تم شراء صفقة مروحيات من طراز "سوبر بوما" ES-225، والتي سقطت إحداها في الحادث، من فرنسا في إطار عقد تم توقيعه عام 2018. ونفى أفاكوف، الأربعاء، ارتكاب أي مخالفات.

وقال أفاكوف في بيان: "لقد قامت سلطات التحقيق بالفعل بتفتيش مكاني، كجزء من العمل على إحدى النسخ التشغيلية لأسباب المأساة التي وقعت في مدينة بروفاري، واهتم التحقيق بعقود شراء مروحيات Super Puma (Airbus Helicopters H225) من قبل وزارة الشؤون الداخلية". ولكنه أوضح أن العقود صادق عليها البرلمان، وأن تلك المروحيات "أنقذت وستنقذ آلاف الأرواح".

وقالت السلطات الأوكرانية إنها تحقق في جميع الأسباب المحتملة لتحطم المروحية، بما في ذلك خطأ الطيار، والخلل الفني، واحتمالات تعرضها لأعمال تخريب.

ومن بين المبادرات الأخرى التي اتخذتها السلطات، الأربعاء، الكشف عن مخطط مزعوم قام به القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب في كييف بشأن 45 مليار هريفنيا أوكرانية (1.2 مليار دولار) من الضرائب غير المسددة، وبما يشمل استغلال سلطته وموقعه الرسمي.

وتحاول CNN الوصول إلى هذا المسؤول للرد.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني (SBI) إنه عثر على مئات الآلاف من الدولارات نقدا، بالإضافة إلى ساعات فاخرة وسيارات، في منزل رئيس مصلحة الضرائب في كييف.

ونشرت الهيئة الفرعية الأوكرانية للتنفيذ صورا للنقود والسلع الكمالية التي قالت إنه تم العثور عليها في منزل رئيس مصلحة الضرائب.

وأكد أراخاميا، إنه تم فصل "الإدارة الكاملة للجمارك"، وتم إجراء "عمليات تفتيش في مصلحة الضرائب الحكومية"، وأن السلطات قدمت "إخطارات اشتباه إلى كبار المسؤولين في وزارة الدفاع"، وأضاف أن "أوكرانيا ستتغير خلال الحرب، وإن كان هناك شخص ما غير مستعد للتغيير ستساعده الدولة"، مضيفا أن السلطات كانت تشن "حملة مداهمة في الربيع بدلاً من حملة لنثر البذور".