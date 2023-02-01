البيت الأبيض: من المرجح الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا قريبا

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أنه من المرجح الإعلان عن من مساعدات عسكرية لأوكرانيا قريبا.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "أتوقع أن نعلن المزيد من المساعدات العسكرية قريبا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل طائرات إف 16 إلى أوكرانيا، كررت دالتون تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين حيث أعلن أن بلاده لن ترسل تلك الطائرات، وأشارت إلى مليارات الدولارات من المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف حتى الآن.

وأكدت المتحدثة على أن الولايات المتحدة لا تزال على "اتصال منتظم" مع المسؤولين الأوكرانيين بشأن احتياجاتهم.

وجاء تصريح بايدن في الوقت الذي سعى فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على طائرات مقاتلة للمساعدة في مواجهة روسيا، وأكد جو بايدن باستمرار على أن الطائرات ليست مطروحة على الطاولة، رغم أنه قدم المساعدات أخرى مثل دبابات أبرامز.

يذكر أن الولايات المتحدة خصصت 26.7 مليار دولار لأوكرانيا كمساعدات عسكرية منذ بداية الحرب قبل عام تقريبا.