نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

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(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل مركبات قتالية يمكن استخدامها ضد أي هجوم روسي محتمل خلال الربيع.

والحزمة، التي تم الإعلان عنها قبل يوم واحد من اجتماع تحالف دولي في ألمانيا لمناقشة منح أوكرانيا المزيد من المساعدات، هي ثاني أكبر حزمة مساعدات من قبل الولايات المتحدة.

وتتضمن المساعدات الجديدة 90 ناقلة أفراد مصفحة من طراز سترايكر و59 مركبة قتالية مشاة من طراز برادلي، وتضمنت الحزمة السابقة 50 مركبة برادلي، ليصبح المجموع أكثر من 100 مركبة.

وكذلك تتضمن الحزمة الأخيرة، ذخيرة لنظام الصواريخ هيمارس الذي استخدمته أوكرانيا بشكل كبير ضد مستودعات الأسلحة الروسية ومواقع القيادة.

وخصصت الولايات المتحدة حتى الآن 26.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب قبل عام تقريبا.