قضاء رومانيا يصدر قراره على استئناف اندرو تيت وشقيقه ضد احتجازهما

(CNN)—خسر أندرو تيت، لاعب "الكيك بوكسينغ" السابق المثير للجدل والذي أصبح مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وشقيقه تريستان، استئنافهما على قرار احتجازهما، وسيبقيان رهن الاحتجاز في رومانيا بسبب مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب، وفقا لما ذكرته قناة "أنتينا 3" المتعاونة مع شبكة CNN.

وذكرت "أنتينا 3" أن الشقيقين سيظلان رهن الاحتجاز لدى شرطة بوخارست حتى 27 فبراير/ شباط وأن قرار المحكمة نهائي.

وتزعم الشرطة الرومانية أن المشتبه بهما شكلا جماعة إجرامية منظمة امتدت من رومانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة بغرض تهريب البشر.

وتزعم السلطات أن اثنين من المشتبه بهم في المجموعة ضللا الضحايا "للاعتقاد بأنهم يعتزمون الدخول في علاقة زواج/ مساكنة" أثناء نقلهم إلى رومانيا ثم استغلالهم جنسيًا فيما بعد مع العنف الجسدي والإكراه.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني، احتج الأخوان وقالا إنهما بريئان بعد اصطحابهما للاستجواب ومصادرة أجهزتهما الإلكترونية للتحليل، حيث قال اندرو: "لا يوجد دليل في ملفي لأنني لم أرتكب أي خطأ.. الجميع يعرف أنني بريء"، مضيفا "لا عدالة في رومانيا".