دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد إبراهيم قالن، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تلويح الكونغرس بحظر بيع مقاتلات F-16 لأنقرة واحتمال فرض عقوبات جديدة إذا واصلت تركيا التهديدات لمنع السويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال قالن في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN: "أولا، إذا جعل الكونغرس الأمريكي عملية الانضمام إلى الناتو، شرطًا مسبقًا لبرنامج F-16، حسنًا، يمكنهم الانتظار لفترة طويلة فنحن لا نربط الاثنين معًا.. أعلم أن إدارة بايدن لا تؤيد هذا الرأي، لكن بطريقة ما ينتهي به الأمر إلى حظر في الكونغرس. حسنًا، إنها مشكلتهم وليست مشكلتنا".

وتابع قائلا: "لدينا قوتنا الجوية وجيشنا، بالطبع، نود أن نتعاون مع الولايات المتحدة في صناعة الدفاع العسكري وغيرها من القضايا ذات الصلة. لكن إذا اختاروا السير في هذا الطريق، كما تعلمون، فهذا اختيارهم".

وأضاف: "تركيا ليست بلا خيارات، وفيما يتعلق بالدفاع الجوي أو غيرها من منتجات صناعة الدفاع العسكري، فقد كنا نطور قدراتنا الوطنية، لقد أظهرت طائراتنا بدون طيار حقًا، كما تعلمين، للعالم مدى قدرتها".