أستراليا.. إزالة صور ملوك بريطانيا من العملات النقدية فئة ال5 دولارات

(CNN)-- أعلن البنك المركزي الأسترالي، الخميس، أن الورقة النقدية الأسترالية الجديدة التي تبلغ قيمتها 5 دولارات، لن تشمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بل تشمل تصميما جديدا يكرم "ثقافة وتاريخ الأستراليين الأوائل".

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان، إن التصميم سيحل محل صورة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، مضيفا أن القرار اتخذ بعد التشاور مع الحكومة الأسترالية.

وأوضح البيان أن "البنك سيتشاور مع الأستراليين الأوائل في تصميم الأوراق النقدية فئة الـ5 دولارات، والتي قد تستغرق عدة سنوات حتى يتم إصدارها".

والأستراليون الأوائل هم السكان الأصليون في البلاد، أو شعوب الأمم الأولى، الذين يشملون السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وهم أحفاد أقدم ثقافة مستمرة في العالم احتلت القارة لأكثر من 65 ألف عام، ويشكلون معا حوالي 3.2 ٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وفي الوقت نفسه، سيستمر تداول الورقة النقدية الحالية بقيمة 5 دولارات بشكل قانوني، حتى بعد صدور الورقة النقدية الجديدة، بحسب ما أعلن البنك المركزي الأسترالي. وقال المسؤولون أيضا إن العملات المعدنية الموجودة التي تحمل صور الملكة إليزابيث ستظل متداولة بشكل قانوني "إلى الأبد".

كما سيستمر ظهور الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية. وقال أندرو لي، مساعد وزير المنافسة والجمعيات الخيرية والخزانة، لراديو ABC، إنه من المتوقع أن تبدأ دار سك العملة الملكية الأسترالية في إصدار تلك العملات المعدنية "في النصف الثاني من العام الجاري". وقالت دار سك العملة إنها تتوقع الكشف عن تصميم أول عملات معدنية للملك تشارلز مطلع هذا العام.

ويتم استبدال مليارات العملات الورقية والعملات المعدنية حول العالم التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت صورة الملكة إليزابيث تزين بعض الأوراق النقدية والعملات المعدنية في جميع أنحاء الكومنولث البريطاني الذي يضم 54 دولة، خضعت جميعها تقريبا للاحتلال البريطاني، وفي أستراليا، تم وضع صورة الملكة على كل الأوراق النقدية الأسترالية منذ تتويجها على مدار سبعة عقود، وفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي.