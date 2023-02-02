البيت الأبيض ينتقد عزل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية: حيلة سياسية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت سكرتيرة البيت الأبيض، كارين جان بيير، الخميس، إن عزل النائب الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية هي "حيلة سياسية" ووصفت هذه الخطوة بأنها "ليست في خدمة الشعب الأمريكي".

وأشارت جان بيير الخميس إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن عمر "عضو محترم للغاية في الكونغرس" وأعادت التأكيد على أن عضو الكونغرس قد اعتذرت عن تعليقاتها في الماضي.

وفي عام 2019، واجهت عمر رد فعل عنيف بسبب تغريدات أدانها كل من الحزبين بعد أن أشارت إلى أن الدعم الجمهوري لإسرائيل مدفوع بالتبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.

وأضافت جان بيير أن عمر "كانت صريحة" في إدانة معاداة السامية وكذلك "تأكيد تحالفنا القوي وشراكتنا مع إسرائيل".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: "نستند في رؤيتنا بأنها خدعة سياسية إلى ما فعله الجمهوريون في مجلس النواب عبر إزاحة ديمقراطيين بارزين من اللجان الرئيسية في الأسابيع الأخيرة بشكل غير عادل، وهو ما لا يصب في مصلحة خدمة الشعب الأمريكي".

وكان مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون قد صوت لصالح قرار يقضي بعزل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بسبب تصريحات سابقة لها عن إسرائيل.