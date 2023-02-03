دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة النائب الأمريكية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني، رشيدة طليب، على استبعاد النائب الديمقراطية، إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس.

وألقى النشطاء الضوء على انفعال طليب خلال كلمتها التي قالت فيها إن "النفاق ظاهر للشعب الأمريكي، أنتم تظهرون حقيقة من أنتم.. لعضو الكونغرس (إلهان عمر) أنا آسفة جدا يا اختي بأن بلدنا يخذلك اليوم.. أنت تنتمين لهذه اللجنة.."

وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا يقضي باستبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعد تصويت جاءت نتيجته 218-211، في حين صوّت النائب الجمهوري ديفيد جويس من ولاية أوهايو بـ"حاضر" وهو ما يعني أنه ليس مع أو ضد القرار.

وانتقد الديمقراطيون الدفع من أجل استبعاد إلهان عمر من اللجنة، ورأوا أن الأمر يرقى لمستوى الانتقام السياسي وأن النائب الديمقراطية عن مينيسوتا حوسبت على تصريحاتها.