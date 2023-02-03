10 وظائف يتوقع تصدرها قائمة الأسرع نموا بأمريكا خلال العقد القادم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقديرات للوظائف الأسرع نموًا في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2031 وفقًا لآخر تحديث نشره في سبتمبر 2022.

وحسب الوظائف المذكورة في القائمة، سجلت وظائف العاملين في مجال التمريض رأس القائمة كالأسرع نموًا لتصل التقديرات بالنمو إلى 46%، ويبلغ متوسط الأجر في 2021 حوالي 120 ألف دولار أمريكي سنويًا.

وضمن القائمة، جاءت وظيفة فنييو توربينات الرياح في المرتبة الثانية بمعدل تقديري للنمو بلغ 44% وجاء متوسط الأجر في 2021 إلى 56 ألف دولار أمريكي، لتليها في المرتبة الثالثة وظائف المرشدين وموظفي اللوبي وموظفي التذاكر بنسبة نمو تقديرية بلغت 41%، وبلغ متوسط الأجر في 2021 إلى 24 ألف دولار أمريكي سنويا.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة ما بين 2021 و2031 في الولايات المتحدة بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.