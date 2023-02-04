حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا تتضمن صواريخ طويلة المدى لأول مرة

(CNN) -- أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.17 مليار دولار تتضمن صواريخ طويلة المدى لأول مرة.

وكانت شبكة CNN ذكرت، الخميس، أن الحزمة ستشمل صاروخا موجها بمدى 90 ميلا، و ستضاعف الصواريخ من نطاق الأسلحة الأوكرانية بشكل فعال.

ولا تشمل الحزمة صواريخ ATACMS التي طلبتها أوكرانيا، وترفض الولايات المتحدة باستمرار إرسالها لكييف بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها من قبل الأوكرانيين لضرب أهداف في عمق روسيا.

وبهذه الحزمة الجديدة تكون واشنطن قدمت لكييف مساعدات بقيمة 29.3 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط الماضي.

ويأتي الإعلان عن الحزمة الجديدة في الوقت الذي تقترب فيه الحرب في أوكرانيا من عامها الأول، ووسط مخاوف من أن تشن روسيا هجوما في فصل الربيع.