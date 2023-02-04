دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن إدارته ستتعامل مع منطاد التجسس الصيني الذي يشتبه في عبوره الأجواء في شرق الولايات المتحدة. وأضاف بايدن عندما سألته شبكة CNN عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد: "سنهتم بالأمر".

ويناقش بايدن الخيارات مع القادة العسكريين منذ أن تم إخبارهم بقضية المنطاد لأول مرة، الثلاثاء، في حين حذر مستشاروه من إطلاق النار على المنطاد وإسقاطه على الأرض لأن الحطام قد يسقط على الناس أو المنازل.

وكان بايدن يتحدث في سيراكيوز في نيويورك، حيث يزور عائلته.

وشوهد منطاد التجسس الصيني المشتبه به في السماء فوق مقاطعة يورك، بكارولينا الجنوبية بعد أن عبر خط الولاية من منطقة شارلوت القريبة، صباح السبت، بحسب ما أشار مكتب شرطة مقاطعة يورك في تغريدة على تويتر. وكان المنطاد يطير على ارتفاع 60 ألف قدم، وقال مكتب شرطة المقاطعة مخاطبا السكان: "لا تطلقوا النار عليه فطلقات بنادقكم لن تصله".

وفي الوقت نفسه، رصد جسم آخر يشبه منطاد التجسس الصيني، الذي شوهد وهو يحلق فوق الولايات المتحدة، في دولتين على الأقل في أمريكا اللاتينية، خلال الأسبوع الحالي.

وأعلن شهود عيان في كوستاريكا وكولومبيا، أنهم شاهدوا جسما في السماء، وهو ما لا يمكن تأكيده بواسطة CNN في تلك المرحلة، على أنه منطاد صيني.

وتحدثت وسائل الإعلام الكولومبية عن منطاد يطير على ارتفاع 70 ألف قدم فوق المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، نقلاً عن الجيش الكولومبي.

كما أفادت تقارير بوجود منطاد يحلق فوق أجواء كوستاريكا والذي يمكن أن يكون هو نفسه الذي حلق فوق كولومبيا.

ونشر المحامي إستيبان كارانزا مقطع فيديو للمنطاد على تويتر، الخميس، قائلاً: "نفس نوع المنطاد الذي تم رصده في الولايات المتحدة كان مرئيًا طوال اليوم في سماء كوستاريكا".

وأكد كارانزا لشبكة CNN أنه صور المنطاد الأبيض وهو يطير فوق العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه. وحددت CNN موقع الفيديو جغرافيا، وهو مركز تسوق في سان خوسيه.

ولم تصدر حكومتا كولومبيا ولا كوستاريكا أي تأكيد أو بيان رسمي حتى الآن بشأن تلك التقارير.