مسؤول بالبنتاغون: 3 مناطيد تجسس صينية حلقت فوق أمريكا بعهد ترامب

(CNN)-- قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الامريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون"، السبت، إن ثلاث حالات رصدت خلال إدارة ترامب قامت فيها الصين لفترة وجيزة بتسيير منطاد مراقبة فوق الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول: "مرت مناطيد المراقبة الحكومية لجمهورية الصين الشعبية عبر الولايات المتحدة لفترة وجيزة ثلاث مرات على الأقل خلال الإدارة السابقة، وكذلك رصدت مرة واحدة في بداية هذه الإدارة، ولكن لم تكن أبدا تمتد لهذه المدة الزمنية".

وصرح مارك إسبر، وزير الدفاع السابق في عهد الرئيس دونالد ترامب لشبكة CNN، يوم الجمعة بأنه "فوجئ" ببيان البنتاغون عن حوادث مماثلة وقعت خلال إدارة ترامب، حيث قال: "لا أتذكر أبدًا أي شخص جاء إلى مكتبي أو قرأ أي شيء أن الصينيين لديهم منطاد مراقبة فوق الولايات المتحدة.. سأتذكر ذلك بالتأكيد".

ويذكر أن إسبر شغل منصب وزير الدفاع في عهد ترامب من 23 يوليو 2019 حتى 9 نوفمبر 2020. وشغل منصب القائم بأعمال وزير الدفاع من 24 يونيو 2019 إلى 15 يوليو 2019.