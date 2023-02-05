الجيش الأمريكي يسقط منطاد التجسس الصيني في المحيط الأطلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مسؤول أمريكي، السبت، إن الجيش الأمريكي أسقط منطاد التجسس الصيني المشتبه به فوق المحيط الأطلسي، قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمرا بإسقاطه.

وتم رصد منطاد التجسس لأول مرة في سماء ولاية مونتانا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وانتقل عبر وسط البلاد حسب حالة الطقس، قبل أن يخرج من أجواء الولايات المتحدة، مساء السبت.

وقبل إسقاط المنطاد، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمرا بمنع الطيران في مطارات ويلمنغتون، بكارولينا الشمالية، وتشارلستون وميرتل بيتش في كارولينا الجنوبية. كما قامت إدارة الطيران الفيدرالية أيضا بتقييد المجال الجوي بالقرب من ميرتل بيتش "لدعم وزارة الدفاع الأمريكية في جهود الأمن القومي".

وتمت العودة إلى الوضع الاعتيادي بعد إسقاط المنطاد الصيني وأعيد فتح المطارات في وقت لاحق، السبت.

وبعد إسقاطه، بدأ الجيش الأمريكي انتشال حطام المنطاد الصيني، قبالة السواحل الشرقية، بحسب ما أكد مسؤول أمريكي، مضيفا أن طريقة إسقاط المنطاد لا تزال غير واضحة، لكن الأمر صدر عن بايدن، وتم تقديمه ودعمه من قبل القيادة العسكرية الأمريكية.