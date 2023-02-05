بكين تعلق على إسقاط المنطاد الصيني وتعرب عن "استيائها الشديد"

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، صباح الأحد بالتوقيت المحلي لبكين، إن الصين أعربت عن "استيائها الشديد واحتجاجها" على قيام الولايات المتحدة بإسقاط منطادها قائلة إن الولايات المتحدة "بالغت في رد فعلها" و "تنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".

وأضافت أن "الجانب الصيني أبلغ الجانب الأمريكي مرارًا وتكرارًا بعد التحقق من أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل الولايات المتحدة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.. الصين طلبت بوضوح من الولايات المتحدة التعامل معه بشكل صحيح وبطريقة هادئة ومهنية وضبط النفس.. وكما صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن المنطاد لن يشكل تهديدا عسكريا أو شخصيا للأفراد على الأرض".

وجاء بيان الخارجية الصينية عقب إسقاط طائرات مقاتلة أمريكية، يوم السبت، المنطاد فوق المحيط الأطلسي في مهمة أشاد بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووصفتها بأنها ناجحة.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن المنطاد كان منخرطا في عمليات تجسس، لكن الصين دحضت ذلك، وأصرت على أنه بمثابة مركبة أبحاث مدنية خرجت عن مسارها.