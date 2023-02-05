(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن بلاده عبرت عن "احتجاجها الشديد" على قيام الولايات المتحدة بإسقاط "منطادها المدني بدون طيار"، مضيفًا أن "بكين تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل الضرورية للتعامل مع مواقف مماثلة".

وجاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الصينية، بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي للبلاد، حيث قال المتحدث: "استخدمت الولايات المتحدة القوة لمهاجمة المركبة المدنية غير المأهولة، واضح أنه رد مبالغ فيه".

وأضاف تان: "نحن نعرب عن احتجاجنا الشديد على هذا التحرك من قبل الجانب الأمريكي".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أوضحت في بيان، صباح الأحد بالتوقيت المحلي، أن الصين أعربت عن "استيائها الشديد واحتجاجها" على قيام الولايات المتحدة بإسقاط منطادها قائلة إن الولايات المتحدة "بالغت في رد فعلها" و "تنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".

ويُذكر أن حادثة منطاد المراقبة التجسسي الصيني المشتبه به والذي انتهك المجال الجوي الأمريكي هذا الأسبوع أدى إلى تأجيج أزمة دبلوماسية مع تأجيل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين المخطط لها إلى بكين.