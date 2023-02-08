(CNN)-- بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، خطابه عن حالة الاتحاد، بتهنئة رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفن مكارثي، وقال إنه "يتطلع إلى العمل معه".

وهذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها بايدن خطاب الاتحاد أمام مجلسا يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

كما هنأ بايدن النائب الديمقراطي حكيم جيفريز كأول زعيم أسود للأقلية في مجلس النواب، وكذلك السيناتور ميتش ماكونيل لكونه الزعيم الأطول خدمة في مجلس الشيوخ.

وأضاف بايدن، الذي قوبل بهتافات الديمقراطيين: "أريد أن أقدم تقديراً خاصا لشخص أعتقد أنه سيعتبر أعظم رئيسة في تاريخ مجلس النواب، نانسي بيلوسي".