"كاذب".. نواب جمهوريون يهتفون خلال خطاب بايدن عن حالة الاتحاد

(CNN)-- هتف عدد من النواب الكونغرس الجمهوريين بكلمة "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، خطابه عن حالة الاتحاد عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريدون وقف برامج الضمان الاجتماعي.

وكان بايدن هاجم، خلال الخطاب، الحزب الجمهوري بسبب أزمة سقف الديون قبل أن يقول إن بعض النواب الجمهوريين، الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

وسُمع هتاف "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي خطابه على الرغم من أنه لم يكن واضحا من يهتف، وكذلك لوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريون رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله الرئيس الأمريكي.