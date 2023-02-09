قيادات نسائية..اكتشف عدد رئيسات الدول أو الحكومات حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في جميع أنحاء العالم، تتنافس النساء على المناصب السياسية بشكل لم يسبق له مثيل، ويتحدثن علنًا ضد التحرش والتمييز، ويفزن بمقاعد على طاولة القرار.

وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن هذا الارتفاع في معدّل القيادات النسائية قد يؤثر على الأجندة السياسية في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا أن زيادة التمثيل السياسي للمرأة ليست مجرد مسألة عدالة، بل تُعد أيضًا ضرورة استراتيجية.

وفي المجمل، تعزز القيادة النسائية كل من الثنائية الحزبية، والمساواة، والاستقرار. وعندما تشكل النساء كتلة مهمة من الهيئات التشريعية - حوالي 25 إلى 30% - فمن الأرجح أن يتحدين الاتفاقيات المعمول بها وأجندات السياسات، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لمجلس العلاقات الخارجية.

ويعرض الانفوغراف أعلاه عدد رئيسات الدول أو الحكومات منذ عام 1946 وحتى 19 مارس/ آذار عام 2021، وفقًا لمؤشر القوة النسائية التابع لمجلس العلاقات الخارجية

وبدأ إحصاء رئيسات الدول أو الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية، عندما شهد العالم موجة من حركات الاستقلال، ولم يشمل سوى 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.