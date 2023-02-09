تويتر يعلن زيادة عدد حروف التغريدة لـ4000 حرف..من هم المستفيدون؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن زيادة عدد الحروف بالتغريدة من 280 حرفا إلى 4000 حرف للمستخدمين المشتركين بـ"تويتر بلو" في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للشركة قالت فيه: "هل تحتاج إلى أكثر من 280 حرفًا للتعبير عن نفسك؟ نحن نعلم أن الكثير منكم يريد ذلك.. وبينما نحب سلسلة الرسائل الجيدة، فأنت تريد أحيانًا أن تغرد بكل شيء مرة واحدة".

وتابعت: "بدءًا من اليوم، إذا كنت مشتركًا في Twitter Blue في الولايات المتحدة، يمكنك كتابة تغريدات أطول".

وأشارت تويتر: " بينما يمكن لمشتركي Blue فقط نشر تغريدات أطول، يمكن لأي شخص والجميع قراءتها، يمكنك الرد على تغريدة أطول وإعادة تغريدها واقتباسها، بصرف النظر عما إذا كنت مشتركًا في Twitter Blue أم لا".

وأضافت: " لا تزال معظم الوظائف القياسية للتغريد سارية المفعول، سواء كنت تريد نشر صورة أو استخدام علامة تصنيف أو إنشاء استطلاع، ولكن يمكنك الآن كتابة ما يصل إلى 4000 حرف"، لافتة إلى أنه "في الوقت الحالي لا يمكن حفظ التغريدات الأطول على الويب كمسودات أو جدولتها لإرسالها لاحقًا".