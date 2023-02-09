زيلينسكي أمام برلمان أوروبا: روسيا تريد تدمير أسلوب الحياة الأوروبية

(CNN)-- ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا، الخميس، أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، قال فيه إن روسيا تريد تدمير أسلوب الحياة الأوروبية، مؤكدا بالوقت ذاته أنه "لن نسمح بحصول ذلك".

وتابع زيلينسكي في خطابه أمام المشرّعين الأوروبيين أن روسيا "تريد إعادة أوروبا إلى عهد كراهية الأجانب في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي"، مستطردا بالقول "الجواب بالنسبة لنا هو لا.. نحن ندافع عن أنفسنا.. يجب أن ندافع عن أنفسنا".

ووجه زيلينسكي نداءً كي تصبح بلاده جزءًا من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "نريد القدوم إلى أوروبا"، لافتا إلى أن أوكرانيا تشترك في القيم مع أوروبا، وليس مع روسيا، التي قال إنها تحاول السيطرة على أوكرانيا مع مرور الوقت.

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قد قدمت الرئيس الأوكراني قبل إلقاء كلمته، مخاطبة إياه بالقول "نحن نساندك.. الحرية ستنتصر"، مضيفة بأن "أوكرانيا هي أوروبا ومستقبل أمتك في الاتحاد الأوروبي".