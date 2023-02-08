بوريس جونسون يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي.. ومنطقتان تشهدان اقتتالًا كبيرًا مع الروس

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لندن، بريطانيا (CNN) -- ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بريطانيا بإرسال مقاتلات لبلاده، قائلاً إنه ينوي إخبار الملك تشارلز الثالث أنه "في أوكرانيا كل طيار في سلاح الجو ملك".

وأهدى زيلينسكي، رئيس البرلمان البريطاني ليندسي هويل، خوذة طيار أوكراني قال إنها موقعة مع رسالة: "لدينا الحرية... اعطونا أجنحة لحمايتها".

وقالت حكومة المملكة المتحدة، الأربعاء، إنها ستدرب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة وفقًا لمعايير الناتو، فيما علمت شبكة CNN أنه سيكون أول برنامج تدريبي رسمي للطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية، ولم يرد ذكر تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غربية حتى الآن.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن لقاءه بالملك تشارلز سيكون "مناسبة خاصة" له بشكل خاص ولبلاده عامة.

وأضاف زيلينسكي قائلا: "أعتزم أيضًا إخباره بشيء مهم جدًا جدًا، ليس فقط لمستقبل أوكرانيا ولكن أيضًا لمستقبل أوروبا، في بريطانيا، الملك طيار في سلاح الجو، وفي أوكرانيا، اليوم، كل طيار في سلاح الجو هو ملك".

وتابع الرئيس الأوكراني: "إنهم ثمينون للغاية لدرجة أننا خدام ملوكنا، نبذل قصارى جنهدنا لجعل العالم يزودنا بطائرات حديثة لتمكين وحماية الطيارين الذين سيحمونا، وأنا فخور بقواتنا الجوية، وأحضرت هدية منهم لك يا بريطانيا العظمى".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يقدم لهويل خوذة "طيار أوكراني حقيقي"، وتابع: "إنه أحد أفضل طيارينا، وأحد ملوكنا، وكُتب على الخوذة: لدينا حرية امنحونا أجنحة لنحميها".

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وختم الرئيس الأوكراني بالقول: "أثق بأن هذا الرمز سيساعد في تحالفنا المقبل، تحالف الطائرات، وأنا أتقدم لكم بطلب بأكثر الكلمات بساطة وأهمية: مقاتلات لأوكرانيا تساوي أجنحة للحرية"، حسب قوله.