(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "ليس مستعدا" لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه مجددا للانتخابات الرئاسية، ورفض استطلاعات الرأي التي تُظهر أن غالبية الديمقراطيين يريدون مرشحا آخر في انتخابات عام 2024.

وذكر بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "تيليموندو" الأمريكية، عندما سئل عما يمنعه من اتخاذ قرار بشأن الترشح للرئاسة مجددا: "أنا لست مستعدا للقيام بذلك"، وأضاف أنه "لا يوجد دافع وراء عدم إعلانه الترشح".

ووصف الرئيس الأمريكي استطلاعات الرأي التي تُظهر أن العديد من الديمقراطيين يرغبون في ترشح شخص آخر بـ"المعيبة".

وقال: "هذا ليس ما أسمعه، انظر، هل تعرف أي استفتاء دقيق هذه الأيام؟ لقد أخبروني أننا لن نحقق أداء جيدا في الانتخابات، ولكني قلت منذ البداية أننا سنحقق أداء جيدا، وقالوا لن أستطيع الفوز في الانتخابات، وأبلينا بلاء حسنا، وأشعر بالرضا عن وضعنا".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC في نهاية هذا الأسبوع أن 58٪ من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية قالوا إنهم يفضلون مرشحا آخر غير بايدن العام المقبل.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي إنه يشعر بـ"الرضا عن الموقف داخل حزبه"، وأضاف: "أشعر بالرضا عن الطريقة التي تسير بها الأمور، و رد الفعل الذي اتلقاه، وأعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء الاستطلاع هذه الأيام".

ومع ذلك، أقر بايدن بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية "غير معروفة".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي خلال جولة في ولاية فلوريدا إنه لا يرى أي فرق بين المتنافسين الجمهوريين المحتملين على الرئاسة، الرئيس السابق دونالد ترامب والحاكم الولاية رون ديسانتيس.

وذكر: "أعتقد أن لديهم طريقة عمل مماثلة، لكنني لم أقرر مطلقا أن أترشح أولا بناء على من سيكون الخصم".