ادعاء باختراق صاروخ كروز روسي أجواء مولدوفا وفقا لحكومة الأخيرة

(CNN)— اخترق صاروخ كروز روسي، الجمعة، أراضي جمهورية مولدوفا المجاورة لأوكرانيا، حسبما زعمت حكومتا أوكرانيا ومولدوفا.
وقالت وزارة الدفاع المولدوفية على فيسبوك: "اكتشفت الجهات المسؤولة، في الساعة 10:18 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:18 بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، صاروخا عبر المجال الجوي لجمهورية مولدوفا، فوق بلدة موكرا في منطقة ترانسنيستريا، ومر فيما بعد فوق مدينة كوزاوي بمنطقة سوروكا، متجها نحو أوكرانيا".
وقالت وزارة الدفاع في مولدوفا إنها "تدين بشدة انتهاك المجال الجوي لجمهورية مولدوفا".
كما تحدث الجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، على قناته الرسمية على تليغرام، عن انتهاك المجال الجوي لمولدوفا.
وكانت الصواريخ الروسية قد اخترقت أجواء مولدوفا عدة مرات خلال الحرب.