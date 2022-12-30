وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا عليها أن تتخلى عن أراضيها المحتلة.. وزيلينسكي: لن يحدث ذلك

كييف، أوكرانيا (CNN)-- هزت الانفجارات مناطق مختلفة في أنحاء أوكرانيا، الخميس، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية وقتلت 3 أشخاص على الأقل، فيما وصفته كييف بأنه "أحد أكبر الهجمات الصاروخية" التي تنفذها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان على تويتر يوم الخميس: "الإرهابيون الروس ينفذون واحدة من أضخم الهجمات الصاروخية منذ بداية الغزو الشامل في الأيام الأخيرة من العام.. إنهم يحلمون أن يحتفل الأوكرانيون بالعام الجديد في الظلام والبرد، لكنهم لن يستطيعوا هزم الشعب الأوكراني".

وكانت السلطات الأوكرانية قد حذرت منذ أيام من أن روسيا كانت تستعد لشن هجوم شامل على شبكة الكهرباء وإغراق البلاد في الظلام حيث يحاول الأوكرانيون الاحتفال بالعام الجديد والاحتفال بأعياد الميلاد.

ويذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال الخميس إن موسكو لن تتفاوض مع كييف على أساس "صيغة السلام" المقترحة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والمكونة من 10 نقاط، والتي تشمل انسحاب روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية وإجراء محاكمات خاصة لجرائم الحرب الروسية المزعومة، ومعاهدة سلام نهائية مع موسكو.