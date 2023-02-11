أوكرانيا: أسقطنا عددا من المسيرات الإيرانية خلال هجمات روسية

(CNN)-- ذكرت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت، الجمعة، هجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع استهدفت مدن ميكولايف وأوديسا ودنيبروبتروفسك.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لميكولايف، فيتالي كيم، عبر تلغرام، إن القوات الأوكرانية أسقطت 3 طائرات مسيرة.

وفي أوديسا، ذكر رئيس الإدارة العسكرية ماكسيم مارشينكو أن وحدات الدفاع الجوي "أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136 كانت تحاول ضرب منشآت البنية التحتية للطاقة".

وأضاف مارشينكو، عبر تلغرام: "أنا ممتن لوحدات الدفاع الجوي التي دائمًا ما تكون على أهبة الاستعداد في أجوائنا وأظهرت مرة أخرى احترافها".

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس منطقة دنيبروبتروفسك، ميكولا لوكاشوك، عبر تلغرام، إنه "تم رصد طائرات بدون طيار للعدو في المنطقة".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا نفذت هجومين بطائرتين مسيرتين إيرانيتين من طراز شاهد-136.