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(CNN)— يرجح احتمال خسارة روسيا إلى ما يصل لنصف أسطولها من الدبابات الصالحة للاستخدام، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بحسب المعلومات التي جمعتها مجموعة مراقبة، في الوقت الذي يكافح الجيش الروسي لتحقيق هدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من الغزو.

ويقوم موقع أوريكس Oryx، وهو موقع استخباراتي مفتوح المصدر، بجمع أدلة على خسائر المعدات العسكرية في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط 2022.

وقال الموقع، هذا الأسبوع، إنه تحقق من خسارة 1000 دبابة روسية مميزة في الحرب. وأضاف أن القوات الأوكرانية استولت على 544 دبابة روسية أخرى وتضررت 79 دبابة بينما تخلى الجنود الروس عن 65 دبابة.

وأكد ياكوب جانوفسكي، المحلل العسكري الذي يساهم في مدونة أوريكس، أن هذا العدد لا يشمل الخسائر التي لم تتمكن المجموعة من تأكيدها بصريا، وقدر أن العدد الفعلي لخسائر روسيا من الدبابات قد يقترب من 2000 دبابة.

وقال جانوفسكي: "بدأت روسيا الحرب بحوالي 3000 دبابة عاملة، لذلك هناك احتمال كبير أن تكون روسيا قد فقدت نصف دباباتها الصالحة للاستخدام".

وتعتبر الدبابات عاملا رئيسيا للغزو الروسي لأوكرانيا، وينظر إليها على أنها أساسية لروسيا أو أوكرانيا في الاستيلاء على الأراضي خلال ساحة المعركة.

ووفقًا لأرقام Oryx، فإن الدبابات غيرت طريقة أوكرانيا في الحرب، وبناءً على تلك الأرقام، استولت أوكرانيا على 544 دبابة من روسيا، بما يزيد عن الدبابات التي خسرتها كييف وعددها 459 دبابة.

كما أن المزيد من الدبابات في طريقها إلى أوكرانيا، ومنذ الشهر الماضي، تلقت كييف تعهدات باستلام دبابات حديثة من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وشركاء غربيين آخرين.

علاوة على ذلك، يُنظر إلى تلك الدبابات على أنها تتميز بتكنولوجيا أعلى من الدبابات الروسية.

وناشد المسؤولون الأوكرانيون مرارا حلفائهم الغربيين، توفير دبابات قتال حديثة يمكن استخدامها ليس فقط للدفاع عن مواقعهم الحالية، ولكن لنقل المعركة إلى مناطق سيطرة العدو.

في غضون ذلك، كان أداء الدبابات المدرعة الروسية ضعيفا في أوكرانيا، فبعد أشهر قليلة من الحرب، لاحظ المحللون عيبا في تصميم الدبابات الروسية، بما يعني أن طلقة واحدة مضادة للدبابات يمكن أن تؤدي إلى تفجير مخازن الذخيرة الخاصة بالدبابات.

وأشار الخبراء أيضا إلى أن الدبابات الروسية المدرعة لم تتم صيانتها بشكل جيد قبل الحرب، وربما تم البحث عن بعض الدبابات المخزنة بحثا عن قطع غيار لإبقاء تلك التي تم إرسالها إلى الخطوط الأمامية تعمل.

وقال جانوفسكي، إن موسكو كان لديها نحو 4000 دبابة احتياطية قبل بدء الحرب، وأضاف: "نظريًا، لا يزال لدى روسيا العديد من الدبابات، ولكن لم يتم تخزين العديد منها بشكل صحيح وقد يكون من الصعب إعادة تنشيطها بسرعة".

وأوضح جانوفسكي أنه حتى مع افتراض إمكانية بدء العمل بها جميعا، فقد فقدت موسكو حوالي 30٪ من مخزون دباباتها قبل الحرب.

وصرح جانوفسكي لشبكة CNN في وقت سابق، بأن تصنيع دبابات بديلة سيكون أمرا صعبًا على موسكو.

وقال: "بسبب العقوبات، قد يتعين على الروس استبدال أجهزة الاستشعار والإلكترونيات ببدائل رديئة، والمقدار الذي يمكنهم إنتاجه على المدى القريب، جزء بسيط مما يخسرونه".

ويقول موقع Oryx على الإنترنت، إن العدد الإجمالي لخسائر المعدات الروسية، عند إضافة مركبات قتال المشاة وناقلات الجند المدرعة وغيرها من المركبات والدبابات، يبلغ حوالي 9100 مركبة. وأضاف الموقع أن إجمالي خسائر المعدات في أوكرانيا يبلغ 2934 مركبة.