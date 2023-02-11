(CNN)-- أعلن مسؤولون أميركيون أن جسمًا مجهولًا تم إسقاطه على بعد 10 أميال قبالة ساحل ألاسكا المتجمد بعد ظهر يوم الجمعة، لكن التفاصيل المتوفرة حول الجسم شحيحة.

وأسقط الجسم الغامض الذي لم يصفه المسؤولون بأنه منطاد، في الساعة 1:45 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجنرال باتريك رايدر.

وتحوم العديد من الأسئلة حول هذه القضية، حيث من غير الواضح كيف يبدو الجسم أو من أين أتى، في حين أوضح رايدر بتصريحاته أن الجسم كان يتجه شمال شرق ألاسكا، في الوقت الذي رفض فيه تقديم وصف مادي للجسم، مكتفيا بالقول إنه "بحجم سيارة صغيرة" و "لا يشبه في الحجم أو الشكل" منطاد المراقبة الصيني الذي أسقط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير/ شباط الجاري.

وبين رايدر أن الحرس الوطني في ألاسكا والوحدات التابعة للقيادة الشمالية الأمريكية، إلى جانب طائرات HC-130 Hercules و HH-60 Pave Hawk و CH-47 Chinook ، يشاركون جميعًا في جهود استعادة الجسم.