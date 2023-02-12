(CNN)-- تبرع رجل مجهول في الولايات المتحدة بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفقًا لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي نشر الخبر على تويتر، السبت.

وكتب رئيس الوزراء على تويتر "تأثرت بعمق بمثال رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا"، مضيفا: " هذه أعمال خيرية مجيدة تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب التي تبدو مستعصية على الحل".

وأكدت وكالة أنباء الأناضول، إحدى القنوات الإعلامية التي تديرها الدولة في تركيا هذا الخبر.

وتواصلت CNN مع السفارة التركية للتعليق.

ويشار إلى أن عدد القتلى في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، ارتفع إلى 28,192 ألف شخص على الأقل، وفقًا للسلطات في كلا البلدين.