واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال أحد محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة CNN، الأحد، إنهم أكملوا عمليات البحث عن مواد سرية في ممتلكات الرئيس السابق وسلموا ما وجدوه إلى وزارة العدل الأمريكية.

وأكد المحامي تيموثي بارلاتور، الذي يمثل ترامب في كل من تحقيق المستشار الخاص في تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية، والتحقيق المتعلق بالهجوم على مقر الكابيتول هيل في 6 يناير/ كانون الثاني، أنه تم العثور على وثائق سرية إضافية أثناء بحث أجري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم تسليمها إلى وزارة العدل، مؤكدا أن موكله متعاون في التحقيق الجنائي الجاري.

وقال بارلاتور لمراسلة CNN باولا ريد في مقابلة حصرية: "لقد حاولنا إجراء عمليات بحث في جميع الأماكن ذات الصلة، وفي أي وقت نعثر فيه على أي شيء، نقوم بتسليمه على الفور".

وأضاف بارلاتور أن فريق ترامب سلم إلى وزارة العدل الأمريكية مجلدا فارغا يحمل علامة "ملخص المساء المصنف" بعد تلقي أمر استدعاء لهذا المجلد الذي تم العثور عليه في غرفة نوم الرئيس السابق.

وأوضح أن ترامب كان يستخدم بالفعل هذا المجلد الفارغ كغطاء مصباح لحجب الضوء على هاتفه الأرضي الذي كان يبقيه مستيقظا في الليل.

وقال بارلاتور: "لديه أحد هذه الهواتف الأرضية بجوار سريره وله ضوء أزرق، وهو يبقيه مستيقظًا في الليل، ولذا أخذ الملف ووضعه فوقه حتى يحافظ على الضوء منخفضًا حتى يتمكن من النوم ليلًا، ولا يوجد أي شيء غير قانوني في هذا الملف".

وذكرت شبكة CNN، الجمعة، أن الملف كان من بين العناصر التي سلمها الفريق القانوني لترامب إلى المدعين الفيدراليين في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى المزيد من المواد ذات العلامات السرية وجهاز كمبيوتر محمول لأحد المساعدين.

وكرر بارلاتور تأكيده، الأحد، على أن المساعد، ليس لديه فكرة عن قيامه بمسح المواد السرية ضوئيا على الكمبيوتر المحمول.