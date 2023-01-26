جدول زمني يكشف متى تم العثور على وثائق سرية في منزل بايدن والأحداث التي تبعته

بعد العثور على 31 مجلدًا فارغًا من "الوثائق السرية".. مسؤول سابق لـCNN: ترامب أخذ كل ما أمكنه أخذه

"يكشف عشوائية التعامل مع وثائق سرية".. قاضية أمريكية تُصدر جردًا مفصلًا لما وجده FBI في منزل ترامب

بين رميها وتمزيقها ووضعها في جيبه.. مساعدة ترامب سابقًا تشارك قصة صادمة لكيفية تعامله مع الوثائق السرية

(CNN) -- كشفت مصادر، لشبكة CNN، طبيعة الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية إنديانا الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن تلك الوثائق تضمنت مواد وصفت بأنها مذكرات تم إعدادها لرحلات بنس الخارجية، وأضافت أن بعض هذه الوثائق السرية كانت تستخدم على الأرجح لإعداد الاجتماعات الخارجية لبنس وربما تم التغاضي عنها أثناء عملية التعبئة لأنها كانت وسط مجلدات رحلات قديمة.

ووفقا لمصدر، لم تكن الوثائق السرية ملحوظة ما لم يتصفح العاملون المجلدات جيدا.

وليس من غير المألوف أن يحصل الرؤساء ونوابهم على مذكرات عن الأشخاص الذين يلتقون بهم في دول أجنبية.

وقالت المصادر، التي تحدثت إلى CNN، إن المذكرات تتضمن معلومات أساسية عن السير الذاتية للقادة الأجانب، وأحيانا معلومات أكثر حساسية.

ووفقا لمسؤول، يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع وكالات الاستخبارات الأمريكية لتقييم الوثائق، وهي عملية تتضمن تحديد مدى حداثة المعلومات ومستوى تصنيفها من حيث السرية، والمخاطر المحتملة لوجودها في مكان غير مصرح به.

وقال مصدر، تم اطلاعه على بعض الوثائق السرية لشبكة CNN، إنه بناء على ما قيل لهم، لم يكن هناك شيء غير عادي في الوثائق بشكل خاص، ووصف علامات التصنيف من حيث السرية بأنها كانت في "المستوى الأدنى".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوثائق السرية التي عُثر عليها في المكتب الخاص السابق للرئيس جو بايدن في واشنطن تضمنت مذكرات استخباراتية أمريكية ومواد إحاطة تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة تعود للفترة التي كان يشغل فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما.

وذكرت CNN، في وقت سابق، أن بعض الوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن السابق تم تصنيفها على أنها سرية للغاية.

وكذلك قد تم العثور، في وقت سابق، على أكثر من 300 وثيقة سرية في منتجع "مار إيه لاغو" الذي يملكه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، سواء في الصناديق التي سلمها مساعدو ترامب إلى الأرشيف الوطني أو في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا.

وعثر خلال عملية البحث التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس / آب على 18 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، و54 وثيقة سرية، وفقا لملفات المحكمة.