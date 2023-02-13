دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طلبت الولايات المتحدة، الإثنين، من مواطنيها المقيمين في روسيا المغادرة على الفور، بسبب الحرب في أوكرانيا، وخطر المضايقات المحتملة، والاعتقال التعسفي من قبل وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وقالت البعثة الأمريكية في روسيا، في تحذير سفر محدث أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أنه "يتعين على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها المغادرة على الفور"، ودعت إلى "توخي مزيد من الحذر نظرا لخطر الاعتقالات غير المشروعة".

وجاء في التحذير أن "أجهزة الأمن الروسية اعتقلت مواطنين أمريكيين بتهم ملفقة، وخصت مواطنين أمريكيين في روسيا بالاحتجاز والمضايقة، وحرمتهم من المعاملة العادلة والشفافة، وأدانتهم في محاكمات سرية أو دون تقديم أدلة موثوقة".

وأضاف التحذير الأمريكي أن أجهزة الأمن الروسية زادت من التطبيق التعسفي للقوانين "لاستهداف المنظمات الأجنبية والدولية التي تعتبرها "غير مرغوب فيها ".

وكانت الولايات المتحدة قد نصحت رعاياها مرارا بعدم السفر إلى روسيا ومغادرة البلاد فورا إن كانوا متواجدين فيها.