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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا لا تزال تمثل "فشلا استراتيجيًا"، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح بلينكن في تصريح نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها على تويتر، الأحد، أن "حرب الرئيس بوتين لا تزال تمثل فشلا استراتيجيًا، لقد فشل في الإطاحة بحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيًا، أو دمج أوكرانيا في روسيا، أو كسر إرادة شعبها، لقد خسر معارك كييف وخاركيف وخيرسون".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي متحدثا عن بوتين: "قواته العسكرية تعاني من خسائر استراتيجية في ساحة المعركة"، حسب قوله.

ويتزامن تصريح بلينكن مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، في حين لا تزال المعارك جارية بين القوات الروسية والأوكرانية حول بلدة فوهليدار وغيرها من المدن والبلدات شرقي أوكرانيا.