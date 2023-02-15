الجيش الأمريكي يعلن اعتراض 4 مقاتلات روسية بالقرب من ألاسكا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، يوم الثلاثاء، اعتراض مقاتلات أمريكية لـ4 طائرات مقاتلة روسية كانت تحلق بالقرب من ولاية ألاسكا، يوم الاثنين.

وقالت "نوراد"، في بيان، إن "الطائرات الروسية (مقاتلة من طراز SU-35 وقاذفات TU-95) كانت على بعد 200 ميل من ساحل ألاسكا لكنها ظلت في المجال الجوي الدولي دون أن تغامر بدخول المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا".

وأضافت: "كنا نتوقع هذا النشاط الروسي، ونتيجة لتخطيطنا، كنا على استعداد لاعتراضه"، وذكرت: "لم يُنظر إلى الرحلات الجوية الروسية على أنها تهديد أو تعتبر استفزازية".

وأشارت "نوراد" إلى أن "نشاط الطائرات الروسية لم يكن مرتبطا بالأجسام الطائرة التي تم اعتراضها وإسقاطها فوق الولايات المتحدة وكندا خلال الأسبوعين الماضيين".

ولفتت إلى أنها شهدت في السنوات الأخيرة ما متوسطه 6 إلى 7 حالات اعتراض سنويا لطائرات روسية.