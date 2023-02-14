مقاتلات F-35 هولندية تعترض طائرات روسية قرب المجال الجوي في بولندا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الدفاع البولندية أن طائرات مقاتلة هولندية من طراز F-35 سارعت يوم الاثنين لاعتراض ثلاث طائرات روسية.

وقالت وزارة الدفاع البولندية، في بيان أُرسل إلى شبكة CNN، الثلاثاء، إن "طائرات F-35 الهولندية المتمركزة في القاعدة الجوية التكتيكية الثانية والعشرين في مالبورك سارعت يوم الاثنين (13 فبراير/ شباط) من أجل تحديد واعتراض 3 طائرات روسية كانت تعمل بالقرب من المجال الجوي البولندي".

وأفاد البيان أن مقاتلات F-35 كانت تعمل فوق المياه الدولية ولم يتم انتهاك المجال الجوي البولندي.

وأضاف البيان أن "العملية تمت كجزء من الشرطة الجوية المعززة للناتو والتي تتفقد الجناح الشرقي للناتو. وكانت هذه عملية عادية تم تحقيقها في مثل هذا النوع من المواقف".