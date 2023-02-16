(CNN)— تتزايد القاعدة الشعبية لاندرو تيت "Andrew Tate" لاعب "الكيك بوكسينغ" السابق المثير للجدل والذي أصبح مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين المسلمين مع استمرار احتجازه من قبل السلطات الرومانية بسبب مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب، وفقا لما ذكرته سابقا قناة "أنتينا 3" المتعاونة مع شبكة CNN.

زعم تيت أنه اعتنق الإسلام في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد فترة وجيزة من ظهوره على موقع يوتيوب ووصف الإسلام بأنه "آخر دين حقيقي على هذا الكوكب"، قبل أن تظهر إشارات إلى اعتناقه الإسلام على حسابه بتويتر.

رحب تام خان، مقاتل الفنون القتالية المختلطة السابق، بتوجه تيت إلى "الإيمان" في مقطع فيديو على تويتر، حصد 3.2 مليون مشاهدة، في حين قال آخرون إن تيت اعتنق نسخة مشوهة من الإسلام تستند إلى المفاهيم الخاطئة للدين، بما في ذلك فكرة أنه يسمح بالعنف ضد المرأة.

وكان تيت خلال ظهور في بودكاست قد قال إنه يعتقد أن الزوج "مسؤول عن الحماية والتوفير" لزوجته أثناء الزواج، وبالتالي فهي "ملك له"، كما زعم أنه في حالات الاعتداء الجنسي، يجب أن تتحمل المرأة "المسؤولية الشخصية" عن موقف "جعلت من السهل جدًا حدوث شيء سيئ لها"، وأن "الشيء الوحيد الذي يرضي" المرأة هو "أن تصبح أماً".

وقال أيو خليل البالغ من العمر 26 عامًا ويعمل طبيبا في بريطانيا إنه يحاول سد الفجوة بين معجبي تيت وأولئك الذين ينتقدونه علنًا، وهو يعتقد أن اعتناق تيت الإسلام هو "تحريف فادح" للإيمان.

وأوضح خليل في تصريح لـCNN: "أشعر أن المسلمين أصبحوا مهووسين جدًا بالشخصيات العامة التي تمثل الإسلام، بصرف النظر عما قالوه وفعلوه.." مضيفا أنه اعتنق الإسلام و "وقع في حب" الدين لأن "العدالة الاجتماعية والروحانية والانضباط والخضوع كانت متأصلة فيه".

وتابع: "إذا كنت مسلمًا، فهذا ليس المثال الذي يجب أن تتبعه.. من تعبد؟ هل هو الله أم أندرو تيت؟ علينا أن نطرح هذه الأسئلة".

من جهتها قالت إيمان (CNN وافقت على عدم الكشف عن الأسماء الكاملة للنساء في هذه المقالة بسبب مخاوف بشأن خصوصيتهن) في تصريح لشبكتنا إن خطيبها أشار لأول مرة إلى أندرو تيت في علاقتهما بأكتوبر، وتقول إن الأمر انتهى بعد ثلاثة أشهر بعد أن أصبح شريكها السابق، وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره، "متحكمًا للغاية"، بعد أن بدأ الاستماع إلى بودكاست تيت، وأخبرها بعد ذلك أنه يريد أن تكون له علاقات زواج متعددة وهو أمر تقول إن الاثنين لم يتناقشا به قط من قبل، مضيفة "كان الأمر بمثابة جحيم كامل".

أما سيرينا، وهي صحفية ومسوقة تبلغ من العمر 25 عامًا من عائلة مسلمة في بريطانيا، قالت إن شقيقيها، اللذين يبلغان من العمر 21 و23 عامًا، بدآ بترديد آراء تيت "المعادية للمرأة" في سبتمبر/ أيلول، بعد مشاهدة مقاطع فيديو له على يوتيوب.

وقالت لشبكة CNN: "لقد جعلني هذا مستاءة ومكتئبة للغاية لأن أخي هو أفضل صديق لي وشعرت أنني أفقده ولم أعد أتعرف عليه بعد الآن"، مضيفة: "لقد تحول إلى معاد للنساء، وأخبرني وأمي أن واجبنا هو الطهي وإذا لم تطبخ أمي يومًا ما، فإنه يصفها بأنها كسولة.. كنت أخبره أنه تم التلاعب به بشكل أساسي من قبل أندرو تيت، حيث كان يرد بأنه ليس لدي رأي ويجب أن أتوقف عن الحديث".