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(CNN)-- قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها "قلق متزايد" بشأن الشراكة بين الصين وروسيا - ودعم الصين لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت شيرمان في حدث في معهد بروكينغز: "تقديري هو أن جمهورية الصين الشعبية (جمهورية الصين الشعبية) تحاول زيادة مكانتها في المجتمع الدولي بالقول إنها مستعدة للتوسط والمساعدة في إنهاء هذا الغزو المروع. وفي الوقت نفسه، فهم ملتزمون بشراكتهم اللامحدودة مع روسيا.

وتابعت: "ونحن لدينا، بالتأكيد، قلق متزايد بشأن تلك الشراكة ودعم جمهورية الصين الشعبية لهذا الغزو".

وقالت نائب وزير الخارجية الأمريكي إن الصين تحاول "تحقيق الأمر في كلا الاتجاهين". كما أعربت عن قلقها بشأن شراكات روسيا مع إيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، قالت شيرمان إن رسالتها لمن يدعمون موسكو هي: "سينتهي بكم الأمر بعبء ولعنة".

"الأوكرانيون في طريقهم إلى تحقيق فشل استراتيجي لبوتين. وهذا سيخلق الكثير من المشاكل لأولئك الذين يدعمون هذا الغزو غير المقدس في المستقبل".