(CNN)-- كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، دعوته لنظيره الأمريكي جو بايدن لزيارة أوكرانيا.

ورد زيلينسكي على سؤال من مراسل لشبكة CNN عما إذا كان يخطط للقاء الرئيس الأمريكي في أي وقت قريب: "أنا والرئيس بايدن نلتقي من حين لآخر، أنت تعلم أننا قمنا بدعوة الرئيس، و أعتقد أنه سيكون سعيدا بزيارة أوكرانيا إذا كان لديه الفرصة، سيكون ذلك إشارة مهمة لدعم أمتنا".

وأضاف: "مع ذلك، توجد اليوم وسائل اتصال مختلفة مع رئيس الولايات المتحدة، ونحن ممتنون لهم لمساعدتهم الكبيرة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي يخطط لزيارة بولندا الأسبوع المقبل في ذكرى مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيلتقي بالرئيس البولندي أندريه دودا وزعماء آخرين من المنطقة، وسيلقي تصريحات قبل حلول موعد ذكرى الغزو في 24 فبراير/ شباط الجاري.