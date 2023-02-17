البيت الأبيض يعلن نتيجة الفحوصات الطبية لبايدن

شاهد ما فعله بايدن عند رؤيته أطفالًا في مطعم يصرخون لجذب انتباهه إليهم

(CNN)-- قال تقرير طبي أصدره البيت الأبيض، الخميس، حصلت شبكة CNN على نسخة منه، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاما) "يتمتع بحالة صحية جيدة، ولائق صحيا لأداء مهام منصب الرئاسة بنجاح".

وذكر كيفين أوكونور، الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي، في التقرير أن بايدن "يتمتع بالنشاط والحالة الصحية الجيدة التي تمكنه من أداء المهام الرئاسية"، وذلك وفقا لنتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من يوم الخميس، في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وقال التقرير إن بايدن لا يزال يعاني من "المشية المتصلبة"، وقد وُصفت له أجهزة للمساعدة في رفع قدميه، وكذلك تحديث للعدسات اللاصقة الخاصة به.

وعن فترة إصابة بايدن بفيروس كورونا المستجد، قال أوكونور إن ذلك كان "الحدث الصحي الأبرز" لبايدن خلال العام الماضي، وأضاف أن مستويات الأكسجين في الدم لدى الرئيس الأمريكي لم تنخفض عن 97٪، وأكد أن علاماته الحيوية ظلت طبيعية طوال تلك الفترة، ولاحقا لم يعاني من أي الأعراض طويلة الأمد المتعلقة بكوفيد -19.

ومن المحتمل أن يكون هذا التقرير آخر فحص طبي يجريه بايدن قبل أن يعلن قراره بشأن الترشح مجددا للرئاسة في الأشهر المقبلة.