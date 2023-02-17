شاهد.. ارتفاع عدد القتلى في تفجير مسجد مدينة بيشاور في باكستان

فيديو يرصد اللحظات الأولى بعد وقوع انفجار بمسجد في باكستان

شاهد.. كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قتل شخصان وأصيب اثنان آخران في هجوم استهدف مقر شرطة كراتشى الباكستانية، الجمعة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم خدمة إسعاف لشبكة CNN، في حين سارعت حركة "طالبان باكستان" بإعلان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد وزير العمل في إقليم السند سعيد غني وقوع هجوم على مقر شرطة المدينة، وقال في تصريحات لشبكة CNN إن الهجوم مستمر.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الهجوم، وفقًا لمقطع فيديو نشرته خدمة الإسعاف في منطقة تشيبا، حيث سُمع دوي إطلاق نار.

وقال الضابط في مركز شرطة سدار خالد حسين ميمون لشبكة CNN إن مهاجمين مجهولين هاجموا مركز الشرطة بالقرب من مكتب شرطة كراتشي، وإن "إطلاق النار مستمر في كل مكان".

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم "تحريك طالبان باكستان" (TTP)، مسؤوليتها عن الهجوم على مقر شرطة كراتشي، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الحركة محمد خراساني، الجمعة.

في حن لم تؤكد السلطات الباكستانية تورط أي جماعة حتى الآن.